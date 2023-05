Velký třesk v e-commerce, Packeta se Zásilkovnou hledají nové majitele

Skupina Packeta vyrostla okolo české Zásilkovny. Ta patřila v české e-commerce mezi průkopníky v rozvoji výdejních míst, kde si lidé mohou vyzvedávat balíčky z e-shopů. V posledních letech k tomu přidala ještě budování výdejních boxů, a to i v menších sídlech. V jeden čas dokonce Packeta uvažovala o tom, že by se přihlásila do soutěže o státní poštovní licenci a postavila se tak přímo České poště. Nakonec však do tohoto souboje nešla.