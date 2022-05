Vodafone dá tři miliardy do modernizace. Internet zrychlí až desetinásobně

Vodafone startuje generační obměnu své sítě. První kroky začnou letos v létě, kdy více než gigabitové připojení získají první klienti. Síť by měla zvládat stahování až o rychlosti 10 Gbit za sekundu a nahrávání (upload) až o rychlosti 6 Gbit za sekundu. Na setkání s novináři to ve čtvrtek uvedlo vedení společnosti. Většina konkurentů nabízí rychlost internetu do jednoho gigabitu.