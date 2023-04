Hovor, kterým to začalo. Před 50 lety inženýr navždy změnil svět

Ačkoli mobilní telefony budou běžným spotřebitelům dostupné až za deset let, každý, kdo šel ten den kolem Coopera po ulici, mohl na vlastní oči vidět, jak se píše historie.

Od prvního telefonátu dnes uběhlo padesát let a za tu dobu bylo obří zařízení nahrazeno širokou škálou menších, lehčích a rychlejších telefonů, které formovaly společnost tak. Mobily jsou dnes všudypřítomné, mění průmysl, kulturu i způsob, jakým se k sobě chováme, jak mezi sebou komunikujeme a jak pracujeme.

„Byla to největší společnost na světě a my jsme byli malá firma v Chicagu,“ vzpomíná Cooper. „Prostě si mysleli, že nejsme moc důležití.“ Podle jeho vzpomínek ale nebyl jeho konkurent z telefonátu vůbec nadšený.

„Bylo na mně určitě poznat, že jsem mu to chtěl natřít. On byl ke mně ale zdvořilý,“ vzpomíná Cooper. „Joel si na ten telefonát nevzpomíná a já se mu asi nedivím.“

Trvalo to ale ještě roky, než se revoluční zařízení dostalo na trh. Uvedení podle Coopera zpomalovaly především výrobní problémy a vládní regulace. Až po deseti letech se na trhu objevila verze telefonu DynaTAC (Dynamic Adaptive Total Area Coverage) za 3900 dolarů, tedy 84 tisíc Kč bez započtení inflace. Telefon vážil 2,5 kilogramu a byl asi 30 centimetrů vysoký.

V porovnání se současným iPhonem 14, který váží 170 gramů, měří 15 centimetrů a je 8 milimetrů tlustý, je rozdíl 50 let propastný. I cena prémiových iPhonů dnes začíná na 900 dolarech (v Česku stojí základní model 23 tisíc). Nemluvě o levnějších alternativách.

„Příliš mnoho inženýrů je zahleděno do toho, čemu říkají technologie, tedy přístrojů a hardwaru. Zapomínají, že smyslem technologie je zlepšit lidem život,“ myslí si Cooper. „A já jim to musím neustále připomínat. Snažíme se zlepšit lidský užitek. O to v technologiích jde.“