Watzke poprvé od policejní razie v Xixoio promluvil

„Budeme pokračovat dál a nenecháme tento projekt zničit,“ řekl Watzke. „Plně respektujeme a dodržujeme veškerá rozhodnutí orgánu, nicméně nesouhlasíme s jeho postupem, a to jak po obsahové stránce, tak realizovaného procesního postupu,“ uvedl dále.

Watzke se v nedělním vzkazu investorům pustil do polemiky s podezřením, že jeho firma nic nevytváří.

Cílem společnosti Xixoio je vytvoření digitálního systému, kam si firmy budou chodit pro nový kapitál. Má to být alternativa vůči tradičnímu financování například prostřednictvím bank nebo dluhopisů. Na rozvoj systému vybírá startup peníze, a to od drobných klientů prostřednictvím prodeje tokenů. To je digitální obdoba dluhopisů nebo akcií. Xixoio na svém webu uvádí, že od 3265 lidí a firem získalo celkem 548 milionů korun.