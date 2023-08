Z Budějovic na pláž. Na jihu Čech vymýšlejí, jak dostat letiště do plusu

Právě výnosy z využití areálu by totiž letiště mohlo dostat do ekonomicky udržitelného hospodaření.

„Naší snahou je začít s cargo přepravou, mám několik nabídek na investice do menších opravárenských a dílenských hangárů, to znamená, že bychom mohli v našem areálu opravovat letadla menší tonáže, dejme tomu do 40 tun. K tomu máme řadu nabídek na investice do spedice jako takové,“ doplnil Trhlík.