Za nezodpovědný risk zaplatí jiní, píší o pádu dalšího dodavatele čtenáři

Redakce Seznam Zpráv vybrala do Fóra čtenářů nejzajímavější názory z diskuze u článku o pádu společnosti NWT.

Petr Synek: Jednoduché. Když někomu fixuji ceny plynu a znám cca objem odběru, tak nakoupím plyn pro dané období za ceny, dle kterých jsem i nastavil podmínky pro zákazníka. Pokud nenakoupili, jednalo se o čistou spekulaci na stabilitu ceny nebo pokles. Což je hloupost vzhledem ke znalosti energetických výzev EU v čele s Německem. V tu chvíli majitelé a jednatelé nejednali s péčí řádného hospodáře. Šlo o vědomý risk, jehož neúspěch chtějí přenést na své klienty. V tomto případě by to chtělo řešit propadnutím majetku i fyzických osob, a ne dělat tlustou čáru a nechat to zaplatit věřitele. A taky domácnosti, které budou platit balík, protože nedodrželi smlouvu. To, že riskují, vědět museli. Takže není o čem! A toto píšu jako podnikatel, a ne jen jako nějaký teoretik.

Karel Nový: A scénář Bohemia Energy se opakuje. Přiměřený zisk jim byl málo, a tak vsázeli na dlouhodobě výhodný cenový rozdíl mezi nákupem komodit za spotové ceny a běžnou prodejní cenou, což bylo sice velmi výhodné, ale především extrémně nezodpovědné. Zákazníkovi slíbili fixní cenu na určité období, ale sami raději nic nekoupili, jen doufali, že trh bude neustále tak příznivý. Doplatili na to opět jen obyčejní lidé, kteří byli zodpovědní, zavčas si sjednali dlouhodobé smlouvy s fixní cenou.

Radim Lindovský: Nechápu komentáře proti současné vládě. Tím netvrdím, že je „svatá“, ale za pád NWT rozhodně nemůže. Je to stejný model jako Bohemia Energy. Nakupovali na spotových trzích, a kdyby neměli majetek, tak padli spolu s BE. Vláda na to neměla žádný vliv. Spousta vás pomalu obhajuje firmu, která v době, kdy byla elektřina levná, vydělávala obrovské peníze, ale nemyslela na zadní vrátka. Bohužel tato taktika se ve výsledku ukázala jako špatná. A výsledek – krom insolvence – je ten, že právě obyčejní lidé budou platit za energie mnohem více, než kdyby uvedená firma nakupovala energie nejen na spotových trzích. Zde je ten paradox, protože kritizujete pravicovou vládu a zastáváte se tzv. kapitalisty.

Marie Váňová: Insolvence znamená, že zákazníci mají problém, který si nezavinili, věřitelé nedostanou ani zlámanou grešli a majitelům právnické firmy penízky i majetek zůstanou.

Jaroslav Kovařík: Velcí hráči na trhu s energiemi nakupují pro své zákazníky energie na burze na cca 2 roky dopředu. Pokud firma jako Bohemia Energy a obdobně nyní NWT nakupuje na spotovém trhu a sází na trvalý pokles cen, je zaděláno na velký problém. Ono to fungovalo, od roku 2008 ceny energetických komodit kontinuálně klesaly, ale všichni věděli, že tohle jednoho krásného dne skončí. U NWT byl navíc problém i v přehřátí, spousta investičních projektů financovaných cizím kapitálem. Developerské projekty, energeticky náročná velkoprodukce rajčat (hydroponií) a spousta dalšího. Stačí malý výkyv na trhu a celé se to zhroutí jako domeček z karet.

