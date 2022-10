Energošmejdi vyklízejí trh. Byznys jim zkazila krize i úřady

Princip práce zprostředkovatelů byl v tom, získávat pro dodavatele energií co nejvíce zákazníků, za které brali provize. Někteří při tom ale využívali poměrně neetické metody a také to bylo důvodem, proč se přistoupilo k jejich registraci.

K 13. říjnu se jich zatím u ERÚ oficiálně zaregistrovalo jen 265. „Museli nejpozději do září požádat o registraci, která jim však nemusela být udělena. Sešlo se nám v posledních dnech ještě několik dalších žádostí, ale bavíme se stále o nižších stovkách subjektů,“ říká mluvčí ERÚ Michal Kebort.

Podle Keborta toto opatření výrazně přispělo ke zklidnění trhu. „Loni podle statistik mířilo 50 procent podání na zprostředkovatele nebo důsledky jejich činnosti. Dnes jsme na sedmi procentech,“ říká Kebort. To znamená rapidní propad. Od začátku letošního roku obdržel ERÚ tisíc takových podání, jindy to bývalo šest až sedm tisíc ročně.

Nově spadly do kompetencí ERÚ také kontroly zprostředkovatelů, které doposud prováděla Česká obchodní inspekce (ČOI). Tuto pravomoc má ERÚ od července, ale žádné nové výsledky kontrol zatím nemá.

Energetické zprostředkovatele však zasáhla také další změna na trhu, a to když čtyři ze sedmi velkých dodavatelů přestali na čas poskytovat smlouvy určité skupině nových zákazníků. Mezi ty, kteří příjem nových odběrných míst omezili, patřil ČEZ, E.ON, Pražská plynárenská a MND. Od úterka však ČEZ nábor obnovil, zbylí dodavatelé ještě vyčkávají.

„Principem podnikání zprostředkovatelů je inkasování provizí za to, že přivedou dodavateli klienta. V současné době, kdy obchodníci nemají zájem o zákazníky ani zadarmo, tak by jim za to ani neplatili,“ vysvětluje situaci Kebort.