Zakladatel Googlu chce zastínit oblohu

Na všech pohlednicích ze začátku 20. století, které měly ukazovat budoucnost, se nad městy vznášejí desítky vzducholodí – právě ty měly nést hlavní břímě dopravy. Jenže nehoda zepelínu Hindenburg v New Jersey v květnu 1937 a druhá světová válka udělaly za vzduchoplavectvím ohnivou tečku.

O znovuzrození nebeských obrů se ve světě snaží několik firem, mezi jinými také LTA Research, jejíž zkratka znamená „Lighter than Air“ (lehčí než vzduch). Ta od svého založení v roce 2016 pracuje na nové generaci vzducholodí a její vývoj platí především jeden muž, spoluzakladatel Googlu a devátý nejbohatší člověk planety Sergej Brin. Napsala to agentura Bloomberg .

Jenže to představuje velkou technologickou výzvu. Nové materiály a postupy však odvětví slibují renesanci, jejíž dopad může být obrovský.

Ze vzducholodi totiž zbyla prakticky jen myšlenka a tvar obrovského doutníku s připojenou gondolou – kostru ze dřeva nahradily titan a uhlíková vlákna, vodík obstarávající „vznášení“ dávno ustoupil nevýbušnému heliu, ale u nástupců Pathfinderu 1 by se měl na palubu zase vrátit – zkapalněný by totiž měl pohánět palivové články napájející celé zařízení. Zatím se o to přes soustavu baterií starají dieselové agregáty.