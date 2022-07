Gazprom dostal dokumentaci k turbíně pro Nord Stream. Plyn ale zůstává nejistý

Plynovod Nord Stream 1, který je hlavní trasou pro vývoz ruského zemního plynu do Evropské unie, funguje od června pouze na 40 procent kapacity, což Gazprom zdůvodňuje opožděným návratem turbíny z opravy v Kanadě.

Problémy v obchodních vztazích se podle Gazpromu vztahují k sankcím, které vůči Rusku a ruským společnostem zavedla Británie a Evropská unie. Znamená to, že turbínu nelze dopravit do Ruska tak, jak to bylo možné před sankcemi. Bez problémů není ani řádná údržba dalších pohonných jednotek pro kompresorovou stanici Portovaja, která zajišťuje hladký provoz plynovodu Nord Stream 1.