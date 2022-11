Hra o Dukovany se přitvrzuje. Westinghouse podá nabídku a žaluje Korejce

Severoamerický Westinghouse se chystá v příštích týdnech spolu s partnerskou firmou Bechtel podat svou nabídku na výstavbu nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Seznam Zprávám to potvrdil David Durham, člen vedení Westinghouse, který má na starosti projekty nových reaktorů. V cílové rovině stamiliardové zakázky ale přituhuje.

Jaderná elektrárna Dukovany je první jadernou elektrárnou postavenou na českém území. V elektrárně jsou 4 výrobní bloky s tlakovodními rektory typu VVER 440. První reaktorový blok byl uveden do provozu v květnu 1985 a od července 1987 jsou v provozu všechny čtyři výrobní bloky. V rámci zvyšování účinnosti a využití výkonových rezerv došlo ke zvýšení instalovaného výkonu z původních 4 × 440 MW na současných 4 × 510 MW.

Durham na otázku, zda Westinghouse bude i přes již podepsaný kontrakt v Polsku usilovat o výstavbu nových reaktorů v Česku, odpověděl Seznam Zprávám jednoznačně. „Tak to je. Máme radost z uzavření kontraktu v Polsku, ale je to jen část našeho plánu. Naší strategií je mít „flotilu“ reaktorů AP100 po celé střední a východní Evropě. Už dříve jsme byli vybráni pro stavbu devíti nových reaktorů na Ukrajině, zajímáme se také o projekty ve Slovinsku, na Slovensku či v Bulharsku,“ říká jeden z ředitelů Westinghouse.

Uvedl také, že právě toto propojení přinese snížení ceny stavby a zároveň příležitost zapojit se do těchto projektů v rámci regionu i pro české firmy.

V Polsku sice Westinghouse nemusel do tendru – Varšava podpořila své ambice postavit vůbec první jaderné elektrárny mezivládní dohodou s USA – ale přece jen se utkal s konkurencí. O projekt se ve finále zajímali jak Korejci z KHNP, tak i francouzská státní společnost EDF.

Své nabídky uchazeči podávají do konce listopadu, o vítězi tendru se pak rozhodne do konce roku 2024. Začít stavět se má v roce 2029, zkušební provoz by měl být spuštěn v roce 2036. Česká vláda očekává, že účast českých podniků na stavbě reaktoru může dosáhnout až 65 procent, což znamená pro české firmy zakázky za vyšší desítky miliard korun.