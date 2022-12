Minimální mzda se od ledna zvýší na 17 300 korun

Zaručená mzda je nejnižší přípustná mzda jednotlivých profesí. Ty se dělí do osmi tříd podle náročnosti či odpovědnosti. Nejnižší třída zaručené mzdy by neměla být nižší, než je mzda minimální. S nárůstem minimální mzdy tedy přirozeně rostou první a osmá třída zaručené mzdy, která má být minimálně dvojnásobkem první třídy.

Po úpravě by příští rok měly výdaje firem na výdělky vzrůst o 2,1 miliardy korun, stát, samosprávy a zdravotní pojištění by vydaly navíc 80 milionů korun. Pokud by se zvedly všechny zaručené mzdy, firmy by vyplatily podle zprávy o dopadech 3,9 až 6,4 miliardy navíc a veřejné rozpočty asi 97,6 milionu korun navíc.