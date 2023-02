Babišův fond koupil za stamiliony kliniku na umělé oplodnění ve Španělsku

Společnost Future Life, do které holding Hartenberg soustřeďuje veškeré své kliniky umělého oplodnění (IVF), je druhou největší sítí v Evropě.

Loni pak společnost vstoupila na nejprogresivnější trh do Španělska nákupem barcelonské kliniky Institut Marquès, a na trhu tak posílila. „Podepsali jsme akvizici středně velké kliniky FIV Valencia, která ročně dělá zhruba tisíc cyklů umělého oplodnění,“ řekl pro SZ Byznys šéf Holdingu Hartenberg Jozef Janov, který je také menšinovým akcionářem Hartenbergu.

IVF je zkratka „in vitro fertilisation“ a jedná se o způsob mimotělního oplodnění (in vitro). Jednodušeji řečeno se jedná o metodu asistované reprodukce, kdy je „ve zkumavce“ oplodněno vajíčko partnerky spermií partnera. IVF je dosud nejefektivnějším způsobem léčby neplodnosti.

Hartenberg vidí v umělém oplodnění potenciál i do budoucna. Je to stabilní byznys, který nepodlého cyklickým výkyvům. Ve Španělsku je navíc velmi dobrá úroveň medicíny a jezdí tam hodně turistů ze Spojených států, Velké Británie a dalších západoevropských států kvůli levnější péči.

Celý španělský trh má hodnotu přes miliardu eur (24 miliard korun), co je přibližně osminásobek Česka a je s přehledem největší v celé Evropě. I proto chce Hartenberg v zemi zůstat. „V přípravě máme ve Španělsku akvizice zhruba šesti dalších klinik, takže kdyby se aspoň polovina z toho podařila, chtěli bychom být do konce roku v top tří hráčů ve Španělsku. Protože jakmile se do nějaké země dostanete, přichází efekt sněhové koule, a trh se vám otevírá,“ dodal Janov.