Musk má špatný pocit a chce z Tesly propustit 11 000 lidí. Akcie firmy padají

Šéf automobilky Tesla, miliardář Elon Musk rozeslal podle agentury Reuters manažerům automobilky interní e-mail, ve kterém uvádí, že má nyní z ekonomiky „super špatný pocit“ a že firma musí zastavit nábor nových zaměstnanců a deset procent současných propustit. To by znamenalo kolem 11.000 lidí.

Musk ale není sám, kdo varuje před problémy. Nepříliš dobře vidí v nejbližších měsících vývoj ekonomiky například i generální ředitel americké banky JPMorgan Chase & Co Jamie Dimon či prezident banky Goldman Sachs John Waldron. „Žene se na nás hurikán,“ řekl Dimon tento týden.

Míra inflace ve Spojených státech v dubnu činila 8,3 procenta a přestože proti březnu mírně klesla, zůstává v blízkosti nejvyšší hodnoty za 40 let. To znamená, že se Američanům v posledních měsících výrazně zvyšují životní náklady.

Muskova slova, že má z ekonomiky „super špatný pocit“, vyvolala vlnu reakcí na twitteru i mimo něj. „Je jasné, že růst cen oslabí spotřebu. To je něco, na co se musíme připravit,“ řekl zakladatel a šéf společnosti LC Macro Advisors Lorenzo Codogno, který dříve působil jako hlavní ekonom na italském ministerstvu financí.

„I když americká centrální banka (Fed) si myslí, že může zajistit hladké přistání, je v ekonomice několik varovných signálů,“ poznamenala analytička společnosti City Index v Londýně Fiona Cincottaová. Podle ní je otázkou, zda Fed bude schopen jednat tak razantně, jak bude potřeba. „Elon Musk si zcela zjevně myslí, že toho Fed schopen nebude, protože by tím dostal ekonomiku do hluboké recese. A dalším problémem je zpomalení hospodářského růstu v Číně,“ dodala.

Musk tento týden požádal zaměstnance, aby ukončili práci z domova a vrátili se do kanceláří. Napsal to rovněž v interní komunikaci, která pronikla na sociální sítě. „Od každého v Tesle vyžadujeme, aby v kanceláři strávil minimálně 40 hodin týdně,“ napsal Musk v e-mailu v úterý večer. „Pokud se neukážete, budeme předpokládat, že jste rezignovali,“ dodal. Požadavek na návrat do kanceláří se ale zejména v Německu setkal s negativní odezvou.