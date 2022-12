O inflaci nakonec rozhoduje prezident. Favoritům ale chybí plán

Prezident Zeman na jaře jediným rozhodnutím převrátil českou strategii boje s inflací. Místo zvyšování úroků je prý lepší doufat, že inflace zmizí sama. Ať má pravdu, nebo ne, rozhodnutí je podle Ústavy jeho. Prezident sám jmenuje celé vedení národní banky. Ta nakonec určuje, jak velká inflace bude – aspoň tohle nám říká standardní ekonomická teorie. Ne hned, ale do pár let má banka nad inflací naprostou kontrolu.

Ve světě je výjimečné, aby vedení národní banky jmenoval prezident sám. Je to nesmírně silná pravomoc. Vždyť banka rozhoduje nejen o inflaci, ale i o rozložení 3 bilionů korun v devizových rezervách. Bude-li většina bankovní rady chtít nakoupit biliony ruských rublů nebo stamiliardy čínských juanů, nikdo je nezastaví, nikdo je nemůže odvolat. Navíc u nás prezident každých 6 let během půl roku vymění 6 ze 7 členů rady, což nemá jinde obdoby.

Během příštích 5 let neudělá nový prezident s inflací mnoho: znovu jmenuje respektovaného Tomáše Holuba, ostatním Zemanovým radním mandát nevyprší. Ale nový prezident bude hlavní osobou další volby, po které hned jmenuje nového guvernéra a celý zbytek vedení. Měli bychom tedy už dnes vědět, jakou strategii mají vážní kandidáti. Jak zajistí, aby se neopakoval průšvih z let 2021–2023, kdy českým domácnostem shoří třetina úspor?

Strategie může mít řadu podob. Třeba: všechno je fajn, není třeba nic měnit. Nebo: chci, aby národní banka opravovala svoje chyby. Když je letos inflace 16 %, ať se aspoň mnoho let snaží o 1 %, ne o 2 %. Nebo: místo každoroční inflace by byla lepší stabilita průměrných cen, nechť to radní veřejně proberou. Nebo: chci aktivnější používání devizových rezerv pro posílení koruny. Nebo: rychle přijmout euro. Musí si to umět pečlivě odůvodnit, ale od toho má poradce.