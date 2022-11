Proč je Evropská unie ta nejlepší volba, kterou Česko má

První: klíčovým faktorem naší úspěšné mezinárodní expanze byl a je volný unijní trh. Jednu z našich nejúspěšnějších poboček, Linet France, jsme založili první den, kdy jsme se stali členy EU. Ne, nebyla to náhoda. Ve Francii jsme se stali číslem jedna a od té doby jsme pokračovali v úspěšném tažení ve všech velkých zemích Unie. A to by prostě bez volného evropského trhu možné nebylo.