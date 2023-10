Singer: Kdo skutečně vydělává na dotacích Evropské unie?

Poláci z EU nezískávají nadstandardní příspěvky do své ekonomiky, nicméně detailnější analýza způsobu, jakým se jednotlivé země podílejí na financování, či naopak získávají prostředky z rozpočtu EU, přehledně přibližuje, jak vlastně vypadá politické fungování EU v oblasti finančního přerozdělování.

Vysvětlovat tedy rozdíly posledních let ekonomického rozvoje rozdílnou úspěšností při získávání prostředků z EU evidentně nelze. Přičemž je také užitečné zdůraznit, že přerozdělování není z hlediska finančních toků ani rozměrů ekonomik zase tak významné. U čistých příjemců se bavíme o objemech na úrovni maximálně jednoho dvou procent velikosti ekonomiky.

Z hlediska příjmů ze zahraničních investic jsou přerozdělovací toky v rámci EU spíše zlomkem zhruba na úrovni mezi 25 % až 40 % objemu prostředků přenášených zahraničními investory z nebo do jednotlivých ekonomik EU.

Irsko, tečka vpravo pod vodorovnou osou, druhá nejbohatší ekonomika EU s HDP nad 100 000 USD na obyvatele, zase jen velmi málo do rozpočtu EU přispívá, konkrétně asi 138 eur na obyvatele. V obou případech ovšem v absolutním objemu nejde o tak dramatické toky. Nicméně svým způsobem mne graf při psaní tohoto textu přivedl k zamyšlení, zda by jeho správný název neměl spíš být „Irové, Lucemburčani a 400 milionů pitomců“.

Vrátíme-li se k zemím, které jsem z grafu vyloučil, tedy Irsku a Lucembursku, můžeme konstatovat, že se jedná o dvě země, které se nepříliš úspěšně brání označení „daňový ráj“. To se projevuje i tak, že lze spekulovat o tom, zda mimořádně výhodnou čistou pozici těchto zemí z hlediska toků fondů do a z EU spoluutváří prostředky EU alokované na firmy registrované v daňových rájích a které tedy nakonec končí i v jiných ekonomikách EU, než jsou tyto dvě. To ale určitě neznamená, že finanční, právní a poradenské firmy Irska a Lucemburska a jejich zaměstnanci nezískávají z EU velmi, ale velmi nadproporčně mnoho. A nepochybně se o zachování tohoto stavu i usilovně starají a ve spolupráci se svými politiky ve výsledku umí postarat. Koneckonců ani Belgie se z tohoto pohledu nemusí vylučovat.