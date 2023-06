Trabantem do první finanční ligy? Cestu brzdí zabetonovaní úředníci

Česko se bezesporu řadí mezi země s nejvyšší úrovni finančních služeb. Je naprosto běžné u nás platit mobilem, komunikovat s bankéřem přes mobilní bankovnictví nebo získat půjčku během několika kliků a minut. To, co je u nás standardem, najdete v některých zemích východní Asie, ale stěží budete hledat na západ od našich hranic. Měli bychom tohoto potenciálu využít? Jednoznačně – jestliže chceme transformovat českou ekonomiku z montovny na mozkovnu, musíme ji postavit na něčem, v čem jsme globálně konkurenceschopní. A výhoda finančních služeb je, že těží ze špičkové úrovně expertů na kyberbezpečnost, umělou inteligenci nebo eCommerce, kde rovněž patříme ke špičce.

Co nám tedy brání tento potenciál využít? Prvním faktorem je brand Česka jako inovativní země. Zahraniční partneři si i 30 let od vzniku republiky často pod pojmem Česko představí jen pivo a hokej, občas i sklo a operu. Máme mnoho talentovaných lidí, ale málo světových firem. K tomu, aby u nás vznikaly špičkové finanční technologie (fintechy) a střední a velké firmy, potřebujeme zjednodušit prostředí. Zajímavé je, že fintechy si nestěžují na nedostupnost talentovaných lidí, růstového kapitálu nebo obstrukce při zakládání firmy. Jednoznačně ale zaznívá jako problematický celkový legislativní rámec i způsob, jak je vykládán a aplikován orgány dohledu.

Ponechme stranou, že reálná délka licenčního řízení je podle dat České fintechové asociace ještě delší, a to až 24 měsíců. Co je podstatné, že dle zprávy EBA vypadáme jako trabant – a tím se na orbit první světové ligy opravdu nedostaneme. Pod kapotou dohledu je totiž „stará dobrá“ převodovka rakousko-uherské byrokracie. Úředníci pracují, nebo najmou armádu právníků, kteří bedlivě prozkoumají každý odstavec směrnic a pošlou dlouhý dopis. Na straně licencovaného nebo dohlíženého subjektu se pak druhý tým právníků (rozuměj, za vysokých dodatečných nákladů) snaží rozluštit, co je vlastně třeba.

Ze stran správních orgánů jako „vysvětlení“ často zaznívá, že to „není tak hrozné“. No, podle EBA to hrozné je – což ostatně potvrzují i předběžné závěry studie OECD mapující českých fintech. Stejně tak argument, že to je „evropský standard“, je tak trochu lichý. Jestliže chceme být evropská i globální špička, musíme aspirovat na modernizaci nejenom finančních technologií, ale i prostředí, ve kterém vznikají a rozvíjejí se.