Rusko hledá náhradu za Evropu. Asijským zemím nabízí ropu se slevou 30 procent

Některé evropské země podpořily myšlenku výjimky ze zákazu pojištění pro ropu, pokud by se prodávala za cenu pod mezinárodně stanoveným stropem. Jiné země ale uvedly, že takový systém by fungoval pouze v případě, že by s účastí v tomto programu souhlasili významní asijští odběratelé ruské ropy, zejména Indie.

Německý kancléř Olaf Scholz uvedl, že země G7 o návrhu vážně diskutují. Podle něj ale jde o složitou záležitost, která by vyžadovala podporu dalších zemí, pokud by měla být funkční.

Představitelé G7 se snaží vypracovat podrobnost o tom, jak by měl být cenový strop stanoven. Zastánci plánu tvrdí, že i v případě, že se velké země k ujednání oficiálně nepřipojí, mohlo by to pomoci snížit příjmy Ruska z prodeje ropy, protože i tyto země by získaly další páku na Moskvu při vyjednávání výhodnějších ropných kontraktů. Důležité bude ale i to, na jaké úrovni bude cenový strop stanoven.