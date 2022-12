Stravenky byly lepší než paušál, tvrdí studie. Restauratéři oponují poplatky

„Je mi jedno, že stravenkové firmy nemají byznys, ale toto není účelová podpora stravování v pracovní době. Je to kvazi sleva na poplatníka, v lepším případě. V horším případě optimalizační schéma, kdy zaměstnanci zůstane stejná čistá mzda, ale firma šetří na zdanění práce,“ reagoval na jízlivé poznámky na twitteru Aleš Rod, šéf CETA.

Návrat ke stravenkám, ale už jen v digitální podobě, by uvítal Luboš Kastner, zástupce restauratérů z Asociace malých a středních podniků. „Paušál se do gastra vrací velmi sporadicky. Když člověk drží v ruce fyzickou a elektronickou stravenku, utratí ji za jídlo. Když dostane peníze, použije je třeba na úhradu elektřiny,“ míní.

V podstatě trochu jinými slovy říká to, co Rod. „Je to jako dávat slevu na jízdné vlakem formou slevy na dani a nekontrolovat, jestli tím vlakem jedu,“ podotkl.