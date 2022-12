Topolánek bude kandidovat na předsedu Svazu průmyslu a dopravy

Topolánek podotkl, že vedle tripartity se svaz účastní například i řady obchodních misí do zahraničí. „Musí diskutovat a koordinovat hospodářskou politiku s jakoukoliv vládní garniturou. Asi nikdo nepochybuje, že mám mnoho zkušeností ve všech těchto činnostech.“ Řekl to serveru E15, který na informaci jako první upozornil.

„Mám tedy finanční zázemí, protože funkce prezidenta svazu je nehonorovaná. Jsem ochoten tomu věnovat celou svou kapacitu a čas,“ uvedl Topolánek. Do soutěže se přihlásí tento měsíc.

Rodák ze Vsetína Topolánek vystudoval Strojní fakultu Vysokého učení technického v Brně, poté pracoval jako projektant. Po listopadu 1989 se angažoval v Občanském fóru a v roce 1994 vstoupil do ODS. V prosinci 2002 ho stranický kongres překvapivě zvolil nástupcem Václava Klause v čele strany. O čtyři roky později se Topolánek stal premiérem, v roce 2009 pak poslanci jeho kabinetu vyslovili nedůvěru. V dubnu 2010 pod tlakem nejprve odstoupil z pozice volebního lídra a později rezignoval i na funkci předsedy strany.

Do politiky se pokusil vrátit v lednu 2018, a to rovnou do nejvyšší funkce. V přímé volbě prezidenta, ve které znovu zvítězil Miloš Zeman, skončil v první kole šestý z devíti kandidátů, získal 4,3 procenta hlasů.