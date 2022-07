Turbína pro Nord Stream 1 uvízla v Německu, Rusko si dává s povolením na čas

Chybějící turbína, která podle Moskvy vedla k omezení kapacity plynovodu Nord Stream 1, uvízla nyní při transportu v Německu, protože Rusko zatím neposkytlo povolení pro její přepravu zpátky do země. Agentuře Reuters to řekly zdroje obeznámené se situací. Turbína byla původně na generální opravě v Kanadě.

Ruský státní plynárenský gigant Gazprom v červnu prodlevou v návratu této turbíny z Kanady související s protiruskými sankcemi zdůvodnil výrazné omezení dodávek plynovodem Nord Stream 1. Ten vede po dně Baltského moře z Ruska do Německa je hlavní trasou pro vývoz ruského zemního plynu do Evropské unie.

Podle jednoho ze zdrojů agentury Reuters turbínu 17. července dopravila z Kanady do německého Kolína nad Rýnem logistická společnost Challenge Group. Zdroje rovněž uvedly, že nyní není jasné, kdy se zařízení bude moci vrátit do Ruska. Dodaly, že by to mohlo trvat ještě dny, nebo dokonce týdny.