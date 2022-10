V Česku začal platit zákaz plastových příborů. Podle expertů je to k ničemu

Zákon posílil i takzvanou rozšířenou odpovědnost výrobců vybraných plastových odpadů. Výrobci cigaret se tak musí podílet na nákladech za úklid cigaretových nedopalků a jiného plastového odpadu v obcích. Tato spolupráce by měla fungovat skrze kolektivní systémy, čímž obce získají peníze na úklid. Do roka by výrobci měli takto pomoci nejméně 30 procentům obcí, do dvou let 60 procentům a do tří let alespoň 90 procentům obcí. Plnění zákona budou kontrolovat Česká obchodní inspekce, Státní zemědělská a potravinářská inspekce a krajské hygienické stanice.