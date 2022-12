Zakladatel zkrachovalé burzy FTX je na svobodě, na kauci 5,7 miliardy korun

Dnes soudce v New Yorku souhlasil s propuštěním zakladatele zkrachované kryptoměnové burzy FTX Samuela Bankmana-Frieda z vazby na kauci ve výši 250 milionů dolarů (asi 5,7 miliardy korun) složenou v dluhopisech, píše agentura AP.

Bankman-Fried, který byl dnes přepraven do USA z Bahamských ostrovů, kde byl minulý týden zatčen, se musí vzdát svého pasu a setrvat v domácím vězení v domě své matky v Kalifornii, a to až do 3. ledna, kdy bude soudní proces s ním pokračovat. Obžalovaný, který je jinak známý nošením ležérního oblečení, dnes u soudu seděl mezi svými advokáty v obleku a kravatě.