Ze sedmi na 40 tisíc za třicet let. Tak rostly v Česku platy

Reálné mzdy nejrychleji rostly v polovině 90. let 20. století, kdy se meziročně zvýšily o 8,7 procenta. Pokles reálných mezd Česko zaznamenalo v letech 1998, 2000, 2012 a 2013. V roce 2013 byl nejhlubší meziroční pokles, který činil 1,5 procenta. To je však poměrně vlažný pokles oproti tomu, co nastalo loni.

Češi se často také srovnávají s Německem. Podle Kovandy je však Česká republika stále příliš montovnou. Částečně je to dědictvím čtyřiceti let komunismu, během kterých se podle Kovandy upřednostnila těžba a těžký průmysl, a naopak znárodněním se zlikvidovala přirozená soutěživost, což vedlo k upozadění služeb.

„Výsledkem je situace, kdy to, co se svým průmyslem nyní udělá nebo neudělá Česko, představuje druhořadý problém. Třeba pro český autoprůmysl je totiž klíčové to, jak velké evropské automobilky, v čele s těmi německými, obstojí tváří v tvář nástupu elektromobility a čínské konkurence a zároveň jak ustojí velmi silný tlak stále přísnějších emisních norem a dalších zelených regulací EU,“ míní Kovanda. Podle něj vláda nemá záložní plán rozvoje ekonomiky poté, co autoprůmysl oslabí svůj vliv.