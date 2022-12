České knihy roku napsali Tučková, Soukupová a Bělíček

V anketě, do které přispěli autoři kulturní rubriky Seznam Zpráv, ale najdete také knihu o devadesátkách pohledem romského novináře, blackmetalovou dystopii z pera hudebního publicisty a prozaika Karla Veselého nebo básnickou sbírku Miroslava Pecha, která se vyrovnává se smrtí blízkého člověka.

Nejlepší české knihy roku mám hned tři. Kov Karla Veselého (vydalo nakladatelství Listen) je mimořádně kondenzovaný text, který v domácí produkci vybočuje – a to i přesto, že podobně laděnou prózu o outsiderech z metalové kapely už před rokem napsala Iva Hadj Moussa. Kov působí jako depresivní kniha o depresivním hudebním žánru. Ve skutečnosti je to text o tom, jak důležité je dovolit si být sám sebou a jak na cestě za osvobozením může pomoct právě hudba.

I nový román Petry Soukupové Nikdo není sám (Host) působí na první pohled depresivně, přesto musí mít na spoustu svých čtenářů blahodárný vliv. Soukupové přesné zapisování každodenních rodinných šarvátek nás povzbuzuje, protože říká: nejste v tom sami. A tím, jak se v textu mění vypravěčské perspektivy, najednou chápeme – nikdo to nemyslí zle. Všichni děláme, co můžeme.

A do třetice Patrik Banga a jeho Skutečná cesta ven (Host). Romský novinář, který se rozhodl sepsat své vzpomínky na devadesátá léta v Praze. Opět jde o frustrující čtení, ale i tady najdete naději. „Možná to všechno popisuju jako život protkaný rvačkami a policejní šikanou. Ale vím docela jistě, že jen takhle to nebylo,“ píše Banga. Podobných svědectví potřebujeme mnohem víc.