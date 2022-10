Pozitivní diskriminace v koncích. Mají ještě kvóty pro menšiny smysl?

„Cítím povinnost podniknout další kroky. Uchazeči o studium medicíny by měli být ti nejlepší po stránce akademické i osobnostní,“ psal Allan Bakke v roce 1973 vedení Kalifornské univerzity, která ho nepřijala ke studiu. „Jsem ale přesvědčen, že část studentů je každoročně vybírána podle jiných kritérií. Mám na mysli skryté či přiznané kvóty pro rasové menšiny. Chápu, že smyslem těch kvót je zmírnit minulou rasovou diskriminaci. Ale vytvářet nové nerovnosti není řešením.“

Allan Bakke se narodil v roce 1940 a na medicínu se hlásil až v 31 letech. I to ho už znevýhodňovalo. Ale byl to zřejmě systematický sebevědomý chlapík. A šel si za svým.

Věk byl problém. Ale podle Bakkeho byl hlavní důvod, proč ho nepřijali na Kalifornskou univerzitu, jiný. V rámci naplňování myšlenky pozitivní diskriminace měla univerzita vyhrazených 16 míst pro znevýhodněné. V praxi to znamenalo – pro černé studenty. Bez ohledu na to, že měli třeba i výrazně horší výsledky testů než Bakke.

„Pozitivní diskriminaci“ není třeba dlouze definovat, i v Česku se o ní vedou diskuse dlouhá léta. Stačí připomenout, že je to plán, jak podporovat znevýhodněné skupiny. Znevýhodněné kvůli rase, genderu, víře…

Takže: Miliony černochů ulovili otrokáři v Africe, naskládali je do lodí a převezli do Ameriky. Ti lidé ztratili často veškeré příbuzné, všechny vazby na domov a všechno, co uměli a chtěli.