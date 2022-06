Video: Další svědectví o zabíjení civilistů. Rusové zastřelili tři mladíky

„Kolem nich bylo mnoho lidí. Říkali mi: ‚Bohdan je naživu. Vezměte ho do nemocnice.‘ Naložila jsem ho do auta. Pořád tam ještě jsou krvavé skvrny. Zastavovali nás na každém kontrolním stanovišti. Musela jsem pokaždé vystoupit z auta, otevřít dveře a vše jim ukázat.“

„Už jsme skoro dorazili do města, když zemřel. Ale nechtěl jsem to jeho matce říct. Pořád se mě ptala: ‚Jak je Bohdanovi?‘ ‚Nevím,‘ odpovídal jsem. Než zemřel, zvedl ruku. Ležel jsem vedle něj. Požádal mě o ruku, tak jsem ji uchopil tak, jak jsme se vždycky zdravili, a on vydechl naposledy,“ popisuje poslední okamžiky kamarád všech tří chlapců. Dvojčata Bohdan a Jevhen by 10. června oslavili své 18. narozeniny.