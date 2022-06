Vypadají jak z filmu Šílený Max. Ukrajinec staví provizorní „bojová vozidla“

Jednu takovou úpravu ukázal reportérům RFE/RL. „Jedná se o auto na demoliční závody. Je to hatchback značky Lada. Jeho podvozek je zesílený, abyste mohli narážet do jiných aut. Odstranili jsme všechno, co nebylo potřeba. Sedadlo u řidiče bude nahrazeno novým. Je to dobré na závody, ale vojákovi by trvalo příliš dlouho, než by z auta mohl vylézt. Přední dveře rozřízneme, aby tam byl snazší přístup. Zadní nosník odstraníme a místo něj nainstalujeme dvě sedadla,“ plánuje Volodymyr.