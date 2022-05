Glosa: Plná závislost na ruském plynu je chybou politických ignorantů

To, jak se to mohlo stát, je z velké části vinou politických ignorantů, kteří si základní myšlenky samostatnosti nikdy neosvojili. Ale nejenom jich. Oni byli pouhým nástrojem lidí, kteří ve vládě v nejvyšších funkcích aktivně prosazovali naši závislost na Rusku.

Jenom si vzpomeňme, jak pan Klaus zpochybňoval stavbu ropovodu do Ingolstadtu. Jak prosazoval jednostrannou závislost na ruském plynu. Jenom si připomeňme, jak ještě před pár lety prezident Zeman prosazoval naši dostavbu jaderných bloků Rosatomem, ruskou firmou, která by naši závislost na Rusku ještě posílila.

To nebyla jenom chyba v hodnocení politické situace, to bylo ohrožení základních principů samostatné existence republiky. Proč to ti lidé dělali, já nechci spekulovat. Nebyli to jen ti, o kterých mluvím. Bylo jich mnohem víc. Ale těšili se ruské podpoře, když kandidovali do parlamentu nebo na prezidentskou funkci.