Silničáři opraví polovinu Průmyslové ulice v Praze, řidiče čekají kolony

Řidiči pojedou obousměrně pouze v polovině vozovky, kdy bude v každém směru jeden jízdní pruh namísto současných dvou. Opravy začnou 1. července a potrvají do konce srpna. ČTK to dnes řekla mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková. Podle magistrátního webu opravujeme.to musí řidiči počítat se zdržením přes 30 minut. Změny provozu čekají také MHD.

Oprava se týká úseku mezi křížením s ulicemi Zamenhofova a U Technoplynu. „Uzavíráme celý jeden jízdní pás, který musíme převést do protisměru. Tam to bude vypadat tak, že se bude jezdit v režimu jedna-jedna, což znamená, že omezení bude i v protisměru,“ řekla Lišková.

Přípravné práce započaly již v červnu, kdy TSK připravila přejezdy z jednoho směru do druhého. Silnice bude opravena kompletně, to znamená nejen její povrch, ale všechny spodní vrstvy do hloubky až 59 centimetrů. „V této části je komunikace již na hraně své životnosti a budeme prakticky stavět tu vozovku novou,“ řekla Lišková. Opraveny budou obrubníky, odvodnění a části chodníků.