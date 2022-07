Oživěné židovské město připomíná Třebíč první republiky

Pořadatelé pro návštěvníky připravili například koncerty, divadelní vystoupení i ochutnávky židovské gastronomie. „Je to po dvou letech, kdy jsme se k naší akci po covidu mohli vrátit. Takže dva roky byla mezera a jsme rádi, že účinkující, kteří u nás vystupovali, se opět chtěli vrátit,“ řekla za pořádající Městské kulturní středisko Třebíč řekla Dagmar Juráňová. V Oživené židovském městě vystoupí například osvědčení účinkující včetně hudební kapely Mackie Messer Klezmer Band. Návštěvníci mohli znovu také na kostýmované prohlídky domu Seligmanna Bauera.

Juráňová uvedla, že akce vrací část Třebíče do období první republiky. Ale židovská čtvrť zažívala svůj vrchol ještě dříve. „Nejvíce židovských obyvatel zde bylo po 17. století. Po roce 1848 začali odcházet, ale ti, kteří zde zůstali, mohli v období první republiky svobodně dělat a nemuseli žít v ghettu,“ řekla. Se začátkem druhé světové války tradice čtvrti končí. Po druhé světové válce se příliš mnoho Židů do Třebíče nevrátilo. „Vinou transportů se těch lidí vrátilo velmi málo. A velká část se odstěhovala do míst, kde byla větší židovská komunita,“ uvedla.