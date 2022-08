Glosář: Slavii vysvobodil z pekla brankář Mandous, hrdina z Nekmíře

Zhruba takhle nějak, tuším, instruovala kouzelná babička statečného kováře Mikeše. A od rad, které brankáři Aleši Mandousovi a jeho spoluhráčům uštědřoval před utkáním v Aténách trenér Jindřich Trpišovský, se to příliš lišit nemohlo.

Kdyby tahle slávistická pohárová sezona skončila opravdu pohádkově, mohla by vrcholit finálovým utkáním Konferenční ligy na jejím vlastním stadionu v pražském Edenu. A tahle cesta je pořád ještě otevřená. Ta vize zní možná odvážně, ale není nemožná.

Co je podstatné říct: Tahle vrátka se Slavii snadno mohla zabouchnout už ve čtvrtek v Aténách. Pomohla jí ale v samém úvodu štěstěna, která Šporarovu střelu opřela o tyč. A pak také hrdina Aleš Mandous.

Nejenže kryl několik těžkých střel a výtečným čtením hry dokázal opakovaně vyletět z brány a ukrást balon zpod kopyt pekelného trojspřeží, které se na něj co chvíli valilo.

„Nesmíš se podívat ani doleva, ani doprava, i kdyby se dělo cokoli, rozumíš?“ pokračovala by pohádková babička. „Ani kdyby na tebe přiletělo padesáté pivo, kolem hlavy by ti svištěl jeden zapalovač za druhým, pořád bys slyšel jen hukot jako v pekle, rozzuřené čerty na tribunách. Nezpanikař, ani kdyby tě laser oslňoval,“ mohl by od babičky převzít mentální přípravu trenér Trpišovský.