Notičky: Je to rebel. Fousek a Mordor s ním udělali krátký proces

Pak to šlo ráz na ráz. Pro odvolání byl předseda Petr Fousek a „konzervativní blok“, tedy Jan Richter, Martin Drobný, Dušan Svoboda a Adolf Šádek plus neutrál Václav Andrejs. Za Moravu se místopředseda Jiří Šidliák zdržel hlasování a jeho tři kolegové před hlasováním opustili místnost.

Novák na valné hromadě prohlásil, že Fousek dal podle jeho zjištění návrhové komisi pokyn, aby Novákův návrh nezařadila. V tu chvíli viditelně podrážděný Fousek na to reagoval slovy, že chtěl, aby Novák přednesl svůj návrh valné hromadě osobně. Každopádně vůbec nic předtím nenasvědčovalo, že by se Fousek k něčemu takovému coby předsedající schůze chystal. Nutno dodat, že Novákův návrh usnesení následně valná hromada nepřijala.

Není pochyb, že sem nyní Drobný a spol. nadelegují odborníky podle svého gusta. Mordor na ŘKČ je opět v plné síle. A to i díky Petru Fouskovi, ještě před rokem svému úhlavnímu nepříteli. Jemu samotnému teď zjevně vadí tahle parta míň než ti, kteří se snaží „destabilizovat asociaci ve fázi transformačního procesu“, abych parafrázoval jeho slovník. Inu, je to předsedova volba.

A české fanoušky nejvíc zajímá, co bude s Petrem Čechem. Příští týden by měl přijet do Česka na další ročník své fotbalové školy. Tak snad se přímo od něj dozvíme už brzy víc.

