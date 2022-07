Vypadá to, že Tour už je rozhodnuta. Ale zdání klame…

Letos má k ruce fantastický podpůrný tým – Primože Rogliče, Seppa Kusse, Stevena Kruijswijka a k tomu zázračného univerzála Wouta van Aerta. Tomu Pogačarova stáj UAE nemůže konkurovat a Slovinec na to také v kritické středeční etapě na Col du Granon doplatil. Smečka Jumbo-Visma ho uhnala. Klidně to na Slovince mohou vyzkoušet ještě jednou.

Pogačar potřebuje udělat výrazný rozdílový výsledek. Ale jak, když na něj zatím neměl sám motor? Potřeboval by slabší den Vingegaarda, spíš hodně slabý den, a ten by musel vyjít nejlépe na jednu ze dvou horských etap v Pyrenejích nebo na časovku, předposlední etapu Tour. Nebo by musel Dán udělat hrubou chybu či zaváhat celý tým Jumbo-Visma. Například na větru. Odpovězte si sami, nakolik je to pravděpodobné.