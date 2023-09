Mini, sporťák do zásuvky i létající auto. Co ukázaly Detroit a Mnichov

Autosalon Detroit je jednou z největších akcí svého druhu na světě. Ten letošní trval 12 dní a zúčastnilo se ho 35 světových značek. Kolik návštěvníků si přišlo jejich motoristické novinky prohlédnout, to pořadatelé od pauzy způsobené covidem a obecného propadu zájmu o veletrhy nezveřejňují. V roce 2019 to ale ještě bylo přes tři čtvrtě milionu lidí.

Informace a záběry si můžete poslechnout i prohlédnout v úvodní videoreportáži.

Přestože se tak s pandemií pro většinu firem stalo hlavním prostředím na odhalování nových produktů svět internetu, některé stále nezapomínají, jak klíčová je účast na fyzických akcích.

„Získat lidi, kteří se do těch aut chtějí posadit, dělá rozdíl. Značky, tedy automobilky vás chtějí dostat do aut. Dodavatelé, technologické firmy vás také chtějí posadit do aut. A pak tu máte spotřebitele, kteří chtějí v autech být taky. Jinak se prostě nerozhodnete,“ vysvětluje v reportáži SZ Tech Rod Alberts, výkonný ředitel North American International Auto Show (NAIAS) v Detroitu.

Detroit jistila hlavně jeho svatá trojice - GM, Stellantis a Ford

A tak se i na letošním ročníku mezinárodní autoshow v Michiganu několik premiér našlo. Spíše tedy pro Američany, po jejich souhrnu se v této reportáži ale dostane i na krátkou rekapitulaci výstavy v Německu z úvodu září, kde zaujaly novinky od Volkswagenu, BMW, Renaultu nebo Mini. Autosalon Detroit ovládl Cadillac, General Motors, Jeep a samozřejmě Ford.

„Je to jeden z nejoblíbenějších amerických spotřebních produktů. Je druhý jenom za iPhone od Applu. A my jsme hrdí na to, že F-150 a celá F-série jsou ze 100 procent montovány v Americe.,“ apeloval na patriotství Američanů na přehlídce viceprezident Fordu, Andrew Frick.

Miláček Američanů v novém hávu

V modernizované verzi se v Detroitu ukázal dlouholetý americký bestseller. Celkově už 14. generace pick-upu F-150 dostala facelift s novou maskou a podsvícením, ale i nový motor s lepším výkonem. Ford upustil od základního šestiválce s objemem 6,6 litru o síle 290 koní, a i do nejlevnějšího modelu nové generace začal dávat biturbo o objemu 2,7 litru a výkonu 325 koní. Verze také zdražila v průměru o 1700 na 35570 dolarů, tedy asi 815 tisíc korun.

„Je to ze 100 procent truck a ze 100 procent Jeep. Tento nový Rubicon začíná od všeho, co dělá Gladiator oblíbeným modelem nadšenců,“ uvedl další nový model na autosalonu Jim Morrison, šéf značky Jeep v Severní Americe.

Nový model „džípu“ nebude pro Evropany

Modernizace se dočkal i čtyřdveřový pick-up Jeep Gladiator. Také ten dostal novou přední masku a o jeho pohon se nově stará zážehový šestiválec s objemem 3,6 litru a výkonem 285 koní. Cenu novinky automobilka ještě nezveřejnila. Z nabídky ale úplně zmizel třílitrový EcoDiesel o výkonu 240 koní, a proto tento model ani nebude prodávaný ani v Evropě.

„Výroba CT5 začne na jaře 2024, a my bychom vás tu rádi přivítali u toho, že se na něj podíváte,“ představila novinku ze své stáje její designová manažerka Candice Willett, jak lze sledovat i v úvodní videoreportáži tohoto článku.

GM to hraje na silnější auta

Luxusní automobilka Cadillac odhalila také modernizovanou verzi jednoho ze svých modelů, a to sedanu CT5, který dostal rovněž facelift o širší masce a vylepšený interiér včetně nového zahnutého palubního displeje. V prodeji bude se standardním dvoulitrovým turbem o výkonu 237 koní nebo také třílitrovým biturbem o výkonu až 335 koní.

A mateřský koncern General Motors zase předvedl třetí generaci GMC Acadia, která se kromě designu pyšní i novým pohonem. Šestiválec s objemem 3,6 litru a 310 koňmi nahradil turbo čtyřválec o 2,5 litru objemu a 328 koních. Ani v jednom případě zatím také není známá cena.

Velkým poutákem byl vůz do nebes

„Když řeknu, že to je opravdové létající auto, je důležité, o čem přesně mluvím. Totiž, skutečné létající auto musí mít jen dvě věci - je to auto, a má vertikální systém vzletu a přistání. Když mluvím o autě, tak tohle vypadá jako auto, jezdí to jako auto, parkuje to jako auto. Je to opravdu plně funkční auto. A pro mě celkem překvapivě tady nic takového v historii ještě nebylo,“ řekl ještě před výstavou pro agenturu AP na kameru Jim Dukhovny, CEO společnosti Alef Aeronautics.

A právě opravdové létající auto v Detroitu ukázala firma Alef Aeronautics, má dolet skoro 180 kilometrů a v červenci pro něj ale získala certifikaci letové způsobilosti k provozním testům od Federálního leteckého úřadu (FAA).

Redakce SZ Tech o vozu do nebes psala už dříve. Jeho cena se odhaduje v přepočtu na 6,6 milionu korun. Teď už je ale čas přeletět zpátky v čase a přes oceán do Mnichova na tamní veletrh z úvodu září.

Evropský autosalon táhla elektromobilita

„Tady na IAA Mobility máme 300 světových premiér a je to doopravdy show, na které můžeme ukázat sílu inovací,“ říká v reportáži prezidentka asociace německého automotive průmyslu VDA a organizátorka akce Hildegard Müller.

A jednu takovou novinku ukázal i Volkswagen, který se jako řada jiných automobilek dal na cestu elektrifikace a pořád v ní pokračuje. Odhalil takzvaný hot, neboli ostrý, jinak také sportovní hatchback do zásuvky, ID. GTI.

Cenově dostupné vozy do zásuvky, i ty sportovní

Tento koncept má být elektrický nástupce Golfu GTI. Jeho rozměry ho také řadí mezi běžný Golf a Polo. Na délku, šířku a výšku má 4,1 × 1,8 × 1,49 metru. A má i celoplošný průhledový displej na čelním skle. Výkon se mu přitom odhaduje zatím stejný jako u dříve představeného lidového elektroauta ID.2All s cenou jen do 600 tisíc korun. Nejvyšší rychlost má 160 kilometrů v hodině a dojezd 450 kilometrů. Jen cenovka bude za jeho lepší design vyšší, a to zhruba 750 tisíc korun. Produkční verzi koncern představí v roce 2026.

„Dejte na má slova, automobil nikdy nebyl živější, než jak v tomto provedení je. A pořád je to ještě víc BMW, než jste kdy zažili. A takhle chceme formovat budoucnost, přijetím našich kořenů, ale současně osvobozením se od okovů minulosti,“ popisoval koncept značky předseda správní rady Oliver Zipse.

Elektrické „bavoráky“ budou mít o třetinu kratší dobíjení a větší dojezd

Slavnostní debut na autosalonu v Mnichově měl i nový koncept BMW Neue Klasse, se kterým se automobilka připravuje na novou evoluci svých čistě elektrických modelů.

Bližší technické parametry sice automobilka nesdělila, uvedla ale, že jednou z hlavních inovací jsou nově vyvinuté cylindrické bateriové články vykazující o více než 20 procent vyšší energetickou účinnost než dosavadní prizmatické. Jejich nové elektrovozy by tak měly zkrátit nabíjení a rovněž prodloužit dojezd až o 30 procent. Celkový výkon auta se zvýší o čtvrtinu.

První elektrické Scénic pro rodinu

Francouzská automobilka Renault představila v Německu svůj první plně elektrický rodinný vůz. Scénic E-Tech se bude prodávat ve dvojím provedení. Základní varianta pro standardní dojezd má elektromotor o výkonu 170 koní, nejvyšší rychlosti do 150 kilometrů za hodinu a dojezd 420 kilometrů.

„Scénic pracuje s 24 procenty recyklovaných materiálů a rovněž je teď z 90 procent recyklovatelný. A jeho elektromotor je vyráběný bez vzácných prvků v továrně ve Francii, která bude uhlíkově neutrální do roku 2025,“ pochlubil se na autosalonu Fabrice Cambolive, ředitel značky Renault.

Pro náročnější zákazníky bude novinka ale mít i silnější verzi s elektromotorem o výkonu 220 koní, maximální rychlosti 170 kilometrů za hodinu a dojezd přes 620 kilometrů. Ceny značka ještě neoznámila, odhadují se ale okolo 45 tisíc eur, tedy zhruba jednoho milionu korun.

Maličkost na konec

A na závěr jedna „drobnost“, i když vlastně o něco větší. V Mnichově se ukázala také nově představená třetí generace SUV od Mini, které jednak co do velikosti narostlo, a zároveň ho automobilka začala vůbec poprvé nabízet i v čistě elektrické verzi.

Mini Countryman se prodloužilo o 13 a do výšky přidalo šest centimetrů, takže je dlouhé 4,43 metru a vysoké 1,65 metru. A také bude k dispozici ve dvou variantách - E, tedy s pohonem na dvě kola o výkonu 204 koní a dojezdu 462 kilometrů, a SE ALL4 už s pohonem na všechna čtyři kola o výkonu 313 koní, ale dojezd 433 kilometrů.

„Myslím, že ty nejzajímavější trendy, které jsme tu viděli u zavedených značek, je to, že spousta z nich zjednodušuje své designy, ale zároveň se vrací k některým svým úplně klíčovým hodnotám. Takže velké premiéry zde, třeba jako od BMW a Mini, nějak přijaly tak trochu retro design, ale zároveň jsou velice moderní a čisté,“ uvedl editor známého magazínu Autocar, James Attwood.