Куди піти з дітьми у вихідні? Зіграйте з ними у пригодницький гольф

Що таке пригодницький гольф? До Чехії він прийшов із Північної Америки, де гольф є популярним видом відпочинку та професійним видом спорту, а також сімейною розвагою. По суті, це класичний гольф, лише за розміром його доріжки такі ж як і в міні-гольфі. Розмір полів – це єдине, що поєднує пригодницький і міні-гольф. Спосіб гри зовсім інший. Тут ви не знайдете класичних перешкод, відомих з міні-гольфу, однак тут є різноманітні нерівності, холми, горбики, водяні пастки, каміння на доріжках. У пригодницький гольф грають на штучній траві палицями і м'ячем для гольфу. Для гри у пригодницький гольф не потрібне спеціальне обладнання. Усе необхідне можна взяти напрокат прямо на майданчику, тому бажаючим потрібен лише зручний спортивний одяг та взуття.

Де ж у Чехії можна пограти у пригодницький гольф?

Піратська затока, Прага-Бранік (Pirátí zátoka)

Найбільший міні-гольф у Празі з нетрадиційними 27 лунками розташований у празькому районі Бранік, недалеко від річки Влтави та трамвайної зупинки «Pobřežní cesta». Серед цікавого тут можна знайти піратський пором через ставок або 3D-стрільбу з лука. Бажаючому тут дадуть лук і стріли.

Працює влітку, у будні та вихідні з 10 ранку до темряви. Вартість дорослого квитка становить 150 крон за годину, вхід для дітей до 15 років – 100 крон за годину.

Adventure Golf Horní Bezděkov

Одне з небагатьох місць у Європі, де гравці можуть знайти два відкритих поля для гри в гольф, що розрахований на 18 лунок. Між двома ігровими майданчиками стоїть дерев’яний зруб з тірольським пабом і майданчиками на відкритому повітрі. Поле було відкрите у 2009 році, на території є сад із водоспадом, струмком і ставком. Це поле сертифіковане для міжнародних турнірів.

Друге поле для гольфу, відкрите в серпні 2017 року, розташоване перед дерев'яним зрубом. Крім того, тут є велике кругле вогнище і гриль. Лунки тут більше схожі на лунки для міні-гольфу. Цей майданчик також сертифікований для міжнародних турнірів.

Майданчик відкритий влітку цілий тиждень, у будні та вихідні працює з 10 до 21 години. Вартість дорослого квитка становить 150 крон за годину за 1 ігровий майданчик (190 крон за обидва майданчики), вхід для дітей від 100 до 150 см – 100 крон за годину за 1 ігровий майданчик (130 крон за обидва майданчики).

Гольф Будінек, містечко Добржіш

На поціновувачів гольфу тут чекає поле на 18 лунок з різноманітними видами природних перешкод. Майданчик розрахований на чотирьох гравців, за годину два гравці проходять майданчиком двічі. Решта команди може освіжитися у гольф-барі. Вхід із тваринам заборонено.

Працює у будні з 14 до 20 години, у вихідні з 10 до 21 години. Вартість дорослого квитка становить 150 крон за годину, вхід для дітей до 135 см – 100 крон за годину.

Пригодницький гольф у Бенешові

Бажаючі також можуть знайти сертифікований відкритий майданчик у центрі містечка Бенешов. Грати тут можна і увечері під нічним освітленням. На території комплексу є струмок, який впадає у ставок з рибою – це теж одна з перешкод.