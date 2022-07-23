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Де провести спекотні дні? Ловіть хвилі під час серфінгу біля води
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7:00
Дружня атмосфера, прохолодна вода та незабутні емоції. Все це можна відчути, покатавшись на штучній хвилі у містечку Брандис над Лабем, що приваблює серфінгістів, які шукають розваг. Подивіться, як вони проводять час.
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