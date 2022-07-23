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10 найвизначніших чеських пам'яток, які варто відвідати цього літа

Деніса Хньоупкова, Наталія Драган

Меню до 100 крон. Ми перевірили, де у Чехії можна смачно і недорого поїсти

Дарина Дзюба, Іва Шпачкова

Що буде, коли закінчиться допомога в розмірі 5 тисяч крон?

Наталія Драган
ZprávyУкраїнські новиниДе провести спекотні дні? Ловіть хвилі під час серфінгу біля води

Де провести спекотні дні? Ловіть хвилі під час серфінгу біля води

Давід Нефф, Дарина Дзюба
Foto: David Neff, Seznam Zprávy

Хочете стати на дошку? Вирушайте до міста Брандис над Лабем.

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7:00

Дружня атмосфера, прохолодна вода та незабутні емоції. Все це можна відчути, покатавшись на штучній хвилі у містечку Брандис над Лабем, що приваблює серфінгістів, які шукають розваг. Подивіться, як вони проводять час.

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Foto: David Neff, Seznam Zprávy

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