Розірваний прапор України. В чеських меморіальних комплексах лютували вандали

Як і інші установи, міста чи органи влади, на території меморіальних комплексів «Лідіце» та «Лежаки» вивісили українські прапори. Однак нагадування про війну в Україні зіпсували вандали.

У комплексі «Лежаки» невідомий зловмисник розрізав прапор просто на території меморіалу. У «Лідіце» прапор викрали на автостоянці біля самого місця поклоніння.

«Це місце, яке постійно охороняється, але зловмисник скористався моментом, коли охоронця там не було. Прапор був зірваний і вкрадений», – розповів директор меморіального комплексу «Лідіце» Едуард Стеглік.

Інформацію про інциденти виданню Seznam Zprávy підтвердили і в Міністерстві культури. «Ми можемо підтвердити навмисне пошкодження українських прапорів в меморіалах «Лідіце» та «Лежаки»; інцидент стався близько 14 днів тому. Зокрема у Лідіце прапори були пошкоджені поза полем зору камер», – розповіла представниця прес-служби міністерства Петра Грушова.

Меморіальний комплекс «Лідіце» 10 червня 1942 село Лідіце, що знаходиться неподалік Праги, було знищене на вимогу німецького уряду. Усе чоловіче населення старше 16 років було розстріляно, а жінок відправили до концентраційного табору, частина з них там загинула.

Водночас прапори, які було видно на камерах відеоспостереження, наприклад, на вході до меморіалу чи біля адміністрації, залишилися непошкодженими.

Війна в Україні також вплине на традиційні заходи на честь відзначення пам'ятних дат в Чехії. Цього року організатори заходів у «Терезині» та «Лідіце» вирішили не запрошувати представників Росії та Білорусі.

Терезинська панахида (щорічна церемонія вшанування – ред) відбудеться 15 травня з нагоди 77-ї річниці визволення. «Після консультації з підготовчим комітетом щодо Терезинської панахиди у 2022 році я вирішив не запрошувати представників Російської Федерації та Білорусі», – сказав виданню директор Терезинського меморіалу Ян Рубінек.

Без запрошення

Однак прапори держав-наступниць Радянського Союзу, у тому числі Російської Федерації та Білорусі, будуть вивішені на честь вшанування героїзму радянських воїнів на Терезинському кладовищі. «Прапори нагадують в’язнів, які були інтерновані чи вбиті», – сказав голова Федерації єврейських громад Чеської Республіки Петр Папоушек.