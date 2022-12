Komentář: Chcete poradit od prezidenta nebo od vlády? Nechcete

Do hry navíc v posledních dnech vstoupilo několik vnějších faktorů, které mohou předvolební kampaní ještě dost zamávat.

Jak celá kauza na výsledek Danuše Nerudové dopadne, samozřejmě v tuto chvíli nevíme. Ale její podstata je známa už několik měsíců a nezdá se, že by to vzestup Nerudové ve volebních modelech nějak zásadně brzdilo. Takže dosavadní „kontrola škod“ se jejímu týmu zřejmě celkem daří.

Největší rozruch ale panuje v kampani Andreje Babiše. Ten musí nadále ze svých mítinků a od natáčení svých nekonečných videí odbíhat k soudu, aby tam vysvětloval kauzu Čapí hnízdo . Další jednání začne 4. ledna, týden a dva dny před prvním kolem prezidentské volby. Zprávy, které se z veřejného soudního líčení dostávají na veřejnost, Babišovi přirozeně nijak nelichotí. A komplikují mu budování image oddaného manažera připraveného sloužit lidem na Pražském hradě. A této koule na noze se Babiš zjevně nezbaví do posledních minut před otevřením volebních místností.

Další velkou událostí v Babišově kampani – vedle virálního videa zachycujícího jeho mezery ve vzdělání – byla přímá podpora od stávající hlavy státu Miloše Zemana. V té se skrývá několik zajímavých momentů. V první řadě je vůbec velká otázka, zda jde pro Babiše o nějakou znatelnou pomoc. Za normálních okolností by doporučení úřadující hlavy státu mohlo mít jistou sílu, pokud by v čele státu stál široce respektovaný politik. Za stávajících českých okolností, kdy na Hradě sedí zcela zdiskreditovaný prezident se svou suitou všehoschopných byznysmenů, by taková podpora mohla být docela dobře i polibkem smrti.