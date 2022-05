Komentář: Vítejte v kampani, jakou svět neviděl

Do 5. září už budou prezidentské volby na leden 2023 nejspíš vypsány. Mítink se Středulou („poskládáme požadavky tak, jak je pro zaměstnance a jejich rodiny považujeme za důležité“) by tím pádem spadal i do formálně vyhlášené volební kampaně. Na sjezdu odborové ústředny, kde minulý měsíc obhájil předsednické křeslo 88 procenty hlasů, přitom boss pravil, že o hlasy odborářů „extrémně stojí“.

Je to celé absurdní? Možná. Ale taky je to důsledek toho, jak tu zdomácněla historka, že kampaň je všechno – a zároveň nic. Nechali jsme si ji vnutit, osvojili si ji a politici ji užívají podle toho, jak se jim to zrovna hodí. Dokonce i jako výraz státotvornosti. Dosluhující prezident s ní – čili bez kampaně – vyhrál volby 2018.

Je to ještě předčasné odhadovat, ale nepsaný souboj Babiš vs. Středula by mohl být jedním z klíčových faktorů voleb. Oba (mimochodem oba v tuto chvíli s veřejnou podporou Miloše Zemana) by do značné míry usilovali o stejný typ voličů. Že by do druhého kola postoupili oba, se nezdá pravděpodobné. Tedy pokud nějaké druhé kolo bude – co my víme?