Času ubývá. Někteří kandidáti si na sběr podpisů najali agenturu

To, že placenou službu při shánění využívají, přiznali Seznam Zprávám dva podnikatelé – Karel Janeček a Karel Diviš. Na jednom stánku v Brně si shánění podpisů přes agenturu vyzkoušel i favorit Petr Pavel, který jinak využívá vlastní síť dobrovolníků.

Miliardář Karel Janeček začal se sběrem až v září a teď jich má zhruba jen 30 tisíc. Připouští, že je to náročné, takže dokonce uvažuje o tom, že se obrátí na senátory.

„Máme dobrovolníky, takže většina podpisů chodí od nich. Máme i brigádníky, kteří jsou placeni hodinově nebo za počet podpisů. Agentury si to nastavují a vychází to 60 korun na podpis,“ říká Janečkova mluvčí Nikol Klevcovová. Podle ní se teď podařilo sběr podpisů zrychlit a do uzávěrky přihlášek potřebné množství získat ještě stihnou.