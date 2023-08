Rusové navrhují pohřbít Prigožina na Ukrajině

Ruské úřady v neděli oficiálně potvrdily smrt zakladatele vagnerovců, podnikatele a zločince Jevgenije Prigožina. Lékaři ho identifikovali na základě genetických testů. Další osud pozůstatků zatím není známý, podle nepotvrzených zpráv si je však převzala rodina.

Veřejnost nezná ani datum, ani místo pohřbu. V pátek ho ostatně neznali ani v Kremlu, jak řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, když se vyhýbal otázce, jestli prezident Vladimir Putin na obřad půjde (více zde).

Při jeho organizaci můžou sehrát roli i možné obavy ruského vedení, že se pohřeb promění v demonstraci. I kdyby se z ní nestal protest namířený proti Kremlu, pro Putina by mohlo jít o „trapný okamžik“, jak to nazval třeba americký deník Washington Post (WP).

Po Prigožinově smrti začaly v ruských městech, například v Petrohradu nebo Rostově na Donu, vznikat improvizované památníky k jeho uctění. Ruské úřady to zatím veskrze tolerovaly, přestože jde o člověka, jehož Putin po červnové vzpouře vagnerovců v podstatě označil za zrádce.

„Vznikla širší skupina vojenských aktivistů, podporovatelů Vagnerovy žoldnéřské skupiny a jejích veteránů, mezi nimiž vznikl Prigožinův kult,“ upozornil v rozhovoru pro WP ruský analytik a nezávislý novinář Dmitrij Koljezjev.

Podle něj teď Putin musí této skupině nabídnout verzi Prigožinovy smrti, která ji odradí od „radikálních akcí“ namířených proti Kremlu. Pravděpodobně i proto prezident ve čtvrtek v televizním vystoupení pronesl na Prigožinovu adresu vedle kritiky i vlídná slova o talentovaném byznysmenovi.

Nástrojem k usměrnění stesku, případně hněvu, vyvolaného smrtí zakladatele vagnerovců, může být i jeho pohřeb. V ruských zdrojích se zatím objevily čtyři varianty míst, kde by mohlo být uloženo jeho tělo, které shrnul běloruský exilový server Belsat. Tyto možnosti zároveň naznačují různé scénáře, jak by se Kreml mohl s Prigožinovým odkazem vyrovnat.

Bachmut

Bachmut je symbolem jediného výrazného ruského vojenského úspěchu na Ukrajině za poslední rok. Dobytí města v Doněcké oblasti bylo do velké míry zásluhou právě vagnerovců a Prigožin i z toho čerpal část své autority u ruských nacionalistů. To mohl ještě podtrhnout fakt, že po stažení vagnerovců začali Rusové některé pracně a krvavě dobyté pozice v okolí Bachmutu zase ztrácet.

Ruský poslanec za vládnoucí stranu Jednotné Rusko Vitalij Milonov proto považuje za přirozené, že by Prigožin byl pohřbený právě v ukrajinském městě. „Je to slavné místo vítězství bojovníků Vagnerovy skupiny,“ řekl Milonov ruskému serveru News.ru.

„Pohřbil bych ho na místě, za které byl sám ochotný zemřít. A on byl ochotný položit život za Bachmut,“ dodal poslanec.

Z hlediska Kremlu by tato varianta měla jednoznačnou výhodu. Do Bachmutu, v jehož okolí se dál intenzivně bojuje, by se jen těžko sjely tisíce Prigožinových příznivců, aby tam oslavily odkaz tohoto zločince. „Zajistilo by to, že se jeho hrob nepromění v oblíbené poutní místo tvrdých proválečných nacionalistů,“ podotýká WP.

Na druhou stranu pokud by se Rusům podařilo pohřeb zorganizovat v Bachmutu, mohlo by to pomoci tamní propagandě. Ruský politický analytik Sergej Markov se domnívá, že by to „posloužilo síle Ruska“ a „posílilo propojení mezi úřady a lidem“, píše News.ru.

Otázka je, jestli by do frontového města mohla dorazit Prigožinova rodina. Ruské zdroje také neřeší, co se stane, až se Bachmut vrátí pod kontrolu Ukrajiny.

Mytišči

Prigožin je pravděpodobně vyznamenaným hrdinou Ruské federace. Kreml to sice nikdy nepotvrdil, ale dokumenty, které to stvrzují, se našly při prohlídce jeho domu po červnové vzpouře.

Z tohoto titulu by mu náležel pohřeb na vojenském hřbitově v Mytišči na předměstí Moskvy, který vznikl teprve v předchozím desetiletí, píše například ruský server Moskevskij Komsomolec. K tomu by podle Belsatu náležely další vojenské pocty jako čestná stráž, čestná salva nebo doprovod státní hymny.

Tuto variantu pro News.ru nevyloučil další ruský poslanec Viktor Soboljev. „Je pro mě těžké zhodnotit jeho vojenské úspěchy… Pokud po pokusu o vzpouru zůstal hrdinou, bude pohřben jako hrdina,“ prohlásil politik ruské komunistické strany.

U této varianty, stejně jako u následujících, se dá jen těžko zabránit proměně Prigožinova hrobu v poutní místo ruských nacionalistů. Velení ruské armády, které Prigožin dlouhodobě ostře kritizoval, také může nést nelibě, že by tento člověk spočinul právě na tomto symbolickém místě.

Petrohrad

I v případě pohřbívání ruských hrdinů má slovo rodina, která může odmítnout umístění hrobu v Mytišči. A pokud by se dostali ke slovu Prigožinovi příbuzní, je možné, že padne volba na Petrohrad.

Prigožin se v severní ruské metropoli narodil, vyrůstal tam, vybudoval tam své podnikatelské impérium a je to i místo, kde navázal vztahy s Putinem.

V Petrohradu je hned několik míst, kde ruské hrdiny a vojáky pohřbívají. Radnice se zatím podle Belsatu na přípravách pohřbu nijak nepodílí. Starosta Alexandr Bjeglov ostatně patřil mezi lidi, které Prigožin často kritizoval.

Veřejný pohřeb v Petrohradu s sebou ale nese možná největší riziko, že přeroste v masovou tryznu. „Opravdu chcete, aby Petrohradem pochodovaly dva miliony lidí s transparenty?“ vyjádřil se k této možnosti Viktor Baranec, ruský veterán a specialista na vojenské pohřby citovaný serverem Msk1.

Podle něj by spousta lidí chtěla Prigožinův pohřeb proměnit v politickou show. Baranec proto radnici doporučil, aby se domluvila s rodinou a ta upozornila veřejnost, že si přeje soukromý obřad, přestože ani to podle něj nemusí příznivce vagnerovců od účasti odradit.

Po boku dalších vagnerovců

Kvůli vysokým ztrátám, které vagnerovci zaznamenávali nejen v bitvě o Bachmut, vzniklo v Rusku několik „žoldnéřských“ hřbitovů. Největší z nich se podle Belsatu nachází u vesnice Bakinskaja v Krasnodarském kraji. Jeho výhodou je i blízkost jedné z nejdůležitějších základen vagnerovců, kde podstupovali výcvik noví rekruti.

Existenci hřbitova Prigožin naznačil už loni v září. Při verbování vězňů jim sliboval, že pokud zemřou v boji, o jejich ostatky se postará. „Ty, kteří nevědí, kde chtějí být pohřbeni, pohřbíváme poblíž Vagnerovy kaple,“ přiblížil ve videu.

Později o hřbitově informovali ruští novináři a jeho rychlé rozrůstání potvrdily satelitní snímky (více zde). Telegramové kanály spřízněné s vagnerovci pak zveřejnily záběry vůdce vagnerovců, jak k některým hrobům pokládá květiny.