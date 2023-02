EU slibuje vycvičit dvakrát více ukrajinských vojáků

Na pořad jednání zástupců EU a Ukrajiny se má dostat i plánované přijetí Ukrajiny do roamingové oblasti EU. To by znamenalo, že Ukrajinci by mohli používat své mobilní telefony k volání, posílání esemesek a využívání dat v EU, aniž by se museli obávat vysokých účtů. Stejné by to bylo pro občany zemí EU na Ukrajině.