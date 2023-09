Islámský duchovní zdravotníkem. Zachraňuje na ukrajinské frontě životy

Když ruská vojska loni v únoru postupovala na Kyjev, nepochyboval Said Ismahilov, aktivistický muslimský duchovní, na jehož hlavu byl vydán zatykač, o blížícím se nebezpečí.

V době invaze byl jedním z nejvyšších muslimských duchovních na Ukrajině. Poté se ale 44letý muž připojil k ukrajinské teritoriální obraně a sloužil jako první muslimský kaplan v tamní armádě. Nyní pracuje i jako bojový zdravotník v lékařské charitativní organizaci ASAP Rescue Ukraine, píše deník The New York Times.

Přestěhoval se do přístavního Mariupolu a později ke Kyjevu. Usadil se v Buči, do které ale loni v únoru vstoupila ruská vojska. „Říkal jsem si, jak daleko musím jít, aby mě Rusové nenašli,“ vzpomíná. Naléhal na sousedy, aby šli také. Ti prý ale neměli stejný pocit naléhavosti. „Mysleli si, že Rusové místo obsadí a civilního obyvatelstva se nedotknou,“ dodává.

Buča se ale stala jedním z mement agrese. Ruské jednotky, kterým byl zablokován postup do hlavního města, začaly na předměstí zabíjet, znásilňovat a rabovat. Po měsíci se pod tlakem zuřivého ukrajinského odporu z oblasti kolem Kyjeva stáhly.

Tehdy se vrátil i Said Ismahilov. Po útěku z Buči se přihlásil do teritoriální obrany v Kyjevě. Dobrovolně pomáhal sbírat raněné z frontových oblastí a převážet je k ošetření. A tak doprovázel některé z prvních ukrajinských jednotek, které po okupaci vstoupily do Buči.