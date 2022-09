Komentář: Energetická krize je daní za válku, kterou musíme bojovat

Celá Evropa je ve válce. Asi si to neuvědujeme, protože na naše města nedopadají bomby, nikdo nezavádí stanné právo ani brannou povinnost a lidé tu neumírají po tisících na frontě ani pod troskami budov. Prvotní šok z toho, že v těsné blízkosti Česka došlo (sotva před šesti měsíci, v roce 2022!) k frontálnímu pokusu o invazi světové mocnosti na území suverénního státu, už dávno vystřídala otupělost. Všichni jsme mezitím potřebovali vypnout na letní dovolené, každodenní život většiny z nás běží jako dřív a dokonce i covidové restrikce aspoň načas ustoupily.

Prohlubující se nejistota dneška jako by ani nebyla spojena s imperiálními ambicemi Putinova režimu, jako spíše s obavami z drahoty a zchudnutí a z hrozby chybějících dodávek energie. Naplno se rozjelo hledání údajných viníků – ať už Fialovy vlády, německých energetických plánů nebo zelené politiky EU – a někam do pozadí se ztratilo klíčové poselství. Totiž, že jako garanti ukrajinské nezávislosti, na jejímž udržení může záviset i svrchovanost mnoha dalších zemí včetně té naší, jsme v otevřené válce s putinovským Ruskem. A válka je věc nákladná a bolestivá pro všechny. Přitom ale může být jako v tomto případě z pohledu napadeného, jímž jsme (naštěstí jen nepřímo) i my, nevyhnutelná a spravedlivá.