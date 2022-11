NYT potvrdily pravost videa, jež ukazuje zabití kapitulujících Rusů

Americký deník The New York Times (NYT) potvrdil pravost záběrů, jež ukazují, jak ukrajinští vojáci zblízka zastřelili nejméně 11 ruských vojáků. Většina z nich se tou dobou vzdávala a ležela nehybně na zemi, ale jeden z jejich spolubojovníků náhle zahájil palbu proti ukrajinským vojákům.

Video končí a není jasné, co následovalo. To ale doplňují letecké záběry z místa.

„Vypadá to, že většina z nich byla střelena do hlavy,“ řekla v rozhovoru pro NYT Rohini Haarová, lékařská konzultantka ve společnosti Physicians for Human Rights. „Jsou tam kaluže krve. To naznačuje, že tam zůstali mrtví. Zdá se, že nebylo vynaloženo žádné úsilí je vyzvednout nebo jim pomoci.“