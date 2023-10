Republikáni vrhli Washington do chaosu. Bitá může být i Ukrajina

Vnitrostranický rozkol ale není něčím, co by způsobil samotný McCarthy. Dva jeho poslední republikánští předchůdci John Boehner a Paul Ryan sice nebyli potupně odvoláni, i tak je „konzervativnější“ spolustraníci dotlačili k odchodu.

Gaetz je známý jako velký příznivce exprezidenta Donalda Trumpa, který si ho také oblíbil. A to dokonce tak, že z něj v roce 2020 udělal „předskokana“ na svých předvolebních mítincích na Floridě. Létali spolu v Air Force One, a Gaetz dokonce svou snoubenku poznal při návštěvě prezidentova resortu Mar-a-Lago.

Gaetzovo tažení proti sobě považuje za osobní. „Všichni znáte Matta Gaetze… Jde mu jen o to, získat vaši pozornost,“ řekl McCarthy novinářům. Naznačil, že se floridský kongresman mstí za to, že ho sněmovní etická komise vyšetřuje kvůli podezření ze sexuálního obtěžování , které Gaetz odmítá.

Mimochodem - jedním z jeho prvních kroků v nové pozici byl mimořádně trapný pokyn, jímž nařídil bývalé demokratické šéfce Sněmovny Nancy Pelosiové se do jednoho dne vystěhovat z „prominentní“ kanceláře v Kapitolu. A to ve chvíli, kdy je Pelosiová v Kalifornii kvůli pohřbu své přítelkyně, nedávno zemřelé senátorky Dianne Feinsteinové.

Kvůli paralýze dolní komory tak může znovu Spojeným státům hrozit zmíněný shutdown. Nouzová rozpočtová pravidla jsou schválená jen na 45 dní, tedy do 17. listopadu. Do té doby musí Kongres a Bílý dům najít nové řešení. S tím souvisí i možnost, že budou chybět peníze na další pomoc Ukrajině.

Logickým McCarthyho nástupcem by byla dosavadní dvojka sněmovních republikánů Steve Scalise. To by pro Ukrajinu byla příjemná varianta. Politická iniciativa Defending Democracy Together mu ve svém žebříčku kandidátů podle toho, jak podporují Ukrajinu, udělila známku B, tedy druhou nejlepší.