Rusko varovalo USA: Washington se může dostat do bodu, z něhož není návratu

V rozhovoru s tiskovou agenturou TASS to uvedl Alexander Darčijev, šéf odboru Severní Ameriky na ruském ministerstvu zahraničí.

Na dotaz, zda se zvažuje „degradování“ diplomatických vztahů Moskvy a Washingtonu, Darčijev uvedl: „Nerad bych se pouštěl do hypotetických diskuzí, co je možné a co ne v současné turbulentní situaci, kdy obyvatelé Západu v čele se Spojenými státy pošlapali mezinárodní právo a porušili veškerá tabu v diplomatické praxi.“

V této souvislosti se zmínil o snaze označit Rusko za sponzora terorismu, o které se nyní diskutuje v americkém Kongresu . „Pokud k tomu dojde, bude to znamenat, že se Washington dostal do bodu, ze kterého není návratu,“ dodal ruský diplomat s tím, že Moskva na to již americkou stranu upozornila.

Rezoluci vyzývající k označení Ruska za sponzora terorismu přijal americký Senát 27. července kvůli ruskému počínání v Čečensku, v Gruzii, v Sýrii a na Ukrajině, které způsobilo smrt žen a dětí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval již v dubnu šéfa Bílého domu Joea Bidena k zařazení Ruska na černou listinu zemí sponzorujících terorismus.

Přerušením vztahů pohrozila Spojeným státům na začátku srpna i mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová. „Američtí zákonodárci, včetně létající předsedkyně Sněmovny reprezentantů (Nancy) Pelosiové, v protiruském zápalu vyčerpali celý dostupný sankční instrumentář, který se celkově předvedl jako neúčinný, a nakonec se rozhodli přistoupit k tak silné zbrani, jakou je podle jejich názoru vyhlášení Moskvy za sponzora terorismu,“ uvedla tehdy mluvčí podle agentury TASS. Odkazovala přitom na let Pelosiové na Tchaj-wan. „Měli by vědět, že jsme připraveni na jakýkoli vývoj situace. Pokud se ve Washingtonu rozhodnou úplně zastavit spolupráci s Moskvou, tak to přežijeme,“ dodala.

Darčijev v rozsáhlém rozhovoru varoval i před jakýmkoli zabavením ruských aktiv ze strany Spojených států. Tento krok by podle něj zcela zničil bilaterální vztahy mezi Washingtonem a Moskvou.