Ukrajinské záběry z akce: Ženisté vyhazují do povětří ruský pontonový most

Záběry, které zveřejnil na svém Facebooku ukrajinský generální štáb, ukazují ženisty umisťující nálože na most, který následně vyhodí do povětří. Kdy bylo video pořízeno ani přesná pozice útoku, není z příspěvku jasné.

„Byl přechod… a už není. Nevíme, co si okupanti mysleli, když stavěli pontonový most přes řeku v Luhanské oblasti. Kolem místa je dost výmluvných signálů v podobě zničené vojenské techniky. Nevíme, v co nepřítel doufal ve chvíli, kdy uprostřed noci vojáci ukrajinské tajné služby SSO pracovali. Víme však jistě, jaké emoce měli naši vojáci, když vyhodili most do povětří,“ stojí v příspěvku u videa.