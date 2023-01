Ceny elektřiny klesají. Ale ani tak to mnoho domácností nezvládne

Rozhovor si můžete poslechnout i v audioverzi.

Za poslední tři měsíce spadla cena elektřiny na pražské burze PXE o 47 procent. Minulý týden se megawatthodina prodávala za 156 eur, ještě v půli prosince zhruba za 300 eur.

V posledních dnech se ovšem trend otočil a křivka míří vzhůru. Na burze se odráží chladnější počasí a vyšší spotřeba energií. Kde se cena ustálí? A jak se vývoj na burze odrazí na účtech domácností a firem?

Podle Jiřího Matoušeka se ceny stabilizují a dodavatelé budou moci začít mírně zlevňovat. „V tuto chvíli ještě nelze předpokládat, že by spotřebitelské ceny spadly dramaticky pod cenový strop, ale může k tomu dojít později v průběhu roku 2023,“ říká marketingový šéf skupiny Centropol Energy, která patří k největším dodavatelům elektřiny a plynu u nás.

Matoušek však také varuje, že ani novou cenovou hladinu nebude velká skupina domácností zvládat bez státní podpory. Ceny, jaké jsme znávali před krizí, se už nevrátí.

Co říkáte na vývoj cen elektřiny a plynu na burze?

Dochází konečně k uklidnění a postupnému návratu do nového normálu. Nicméně rád bych připomenul, že na konci roku 2022 se elektřina pro tento rok obchodovala na úrovni 250 eur za megawatthodinu. V tuto chvíli vychází cena někde kolem 220 eur. Což v zásadě odpovídá cenovému stropu. Krátkodobě je energie levnější díky velmi mírné zimě.

Jiří Matoušek a Centropol Jiří Matoušek je členem představenstva a marketingovým šéfem Centropolu, významného domácího obchodníka s energiemi.

Centropol na trhu působí od roku 2002.

Roku 2021 dodal 1,3 TWh elektřiny a 0,9 TWh plynu, výnosy se blíží 6 mld. Kč.

Po pádu Bohemia Energy je Centropol největší alternativní dodavatel energií v ČR (téměř 300 tisíc odběrných míst).

Vlastníkem je podnikatel Aleš Graf Foto: Centropol Jiří Matoušek

Vypadá to, že to lednové oteplení končí, začalo mrznout. Co to udělá s cenami?

Spíš nebudou klesat. Optimistický výhled je, že se budou pohybovat na současné úrovni. U zemního plynu je vysoká pravděpodobnost, že až budeme plnit plynové zásobníky na příští topnou sezónu, tak to bude zhruba kolem 60 až 75 eur za MWh. Dobrá zpráva je, že pro příští topnou sezónu bude plyn pro domácnosti i firmy levnější, mohl by se pohybovat bez daně i pod dvěma tisíci korunami.

Jenom pro srovnání, do zásobníků před touto sezónou jste nakupovali asi za 110 eur?

Bylo to přes 100 eur, některé nákupy třeba i za 140, 150 eur.

Relativně rychlé zlevnění

Kdy se cenové oteplení na burzách promítne v účtech pro domácnosti?

Relativně rychle pro stávající zákazníky všech velkých dodavatelů. V zásadě už v momentě, kdy jim budou končit fixované produkty. Když vám skončí fixovaný produkt třeba v březnu nebo dubnu, v tu chvíli dostanete už aktuální cenu.

Buď máte ve smlouvě definováno, že dostanete nový produkt na jeden rok, nebo kontrakt na dobu neurčitou. V obou případech už budou zohledněny ceny, které dnes vidíte. U doby neurčité nebude cenový pokles tak rychlý, protože tam mají dodavatelé nakoupeno v zásadě na celý rok. Nicméně bude už to patrné. V tuhle chvíli se ještě nedá předpokládat, že by ceny dramaticky spadly pod cenový strop, ale může k tomu dojít později v roce 2023.

On už se objevil první dodavatel, E.ON, s nabídkou prvního produktu těsně pod cenovým stropem. Jde ale o kontrakt na tři roky. (Po natočení rozhovoru přišla s nabídkou pod cenovým stropem také společnost innogy, a to u plynu s fixací na 12 měsíců, pozn. red.) Co byste v této chvíli radil zákazníkům? Uzavírat delší kontrakty s fixovanou cenou, nebo ještě počkat?

Nechtěl bych, aby to vypadalo jako útok na konkurenci. Ale myslím, že E.ON vydal spíš symbolický ceník, nikde jsem nezaznamenal silné doporučení z jejich strany k uzavírání dvouletého nebo tříletého produktu na elektřinu nebo plyn.

On také E.ON sám upozornil, že jde o nabídku pro nové, konzervativnější klienty, kteří chtějí přijmout riziko, že jim cena zůstane i v případě, že ceny na trzích dlouhodobě ještě víc poklesnou a E.ON sníží své standardní ceníky. Firma vlastně varuje, že dlouhá fixace v této chvíli nemusí být pro zákazníky to pravé ořechové.

Proto jsem si dovolil nazvat to symbolickým ceníkem. A abych odpověděl konkrétně, nedoporučím v tuto chvíli uzavírat smlouvu s delší fixací ceny ani v komoditě zemní plyn, ani v komoditě elektřina. Na tři roky určitě ne, na dva roky s cenou lehce pod cenovým stropem také ne.

V tuto chvíli dává smysl pro zákazníky, kteří hledají nového dodavatele, přejít na dobu neurčitou, protože ta v momentě, kdy skončí cenový strop, poskytne přesně aktuální cenu. Doporučuji teď maximálně jednoletou fixaci. Až cenový strop skončí, tento zákazník bude mít právo volby znovu. Pokud by cena měla jít nahoru, dostane možnost od smlouvy odstoupit a najít si dodavatele nového.

Nicméně pro každého zákazníka, který přejde k novému dodavateli, už ten dodavatel nakupuje elektřinu nebo plyn na příští rok. To znamená, že nakupujeme za ceny, které vidíte dnes na velkoobchodních trzích. A ty se projeví ve všech cenících postupně, nejpozději od 1. ledna roku 2024.

Nová rovnováha

Loni jsme zjistili, že v Evropě máme nedostatek stabilních elektráren, a když se sejde několik nepříznivých faktorů, hrozí převis poptávky nad nabídkou a žene to ceny nahoru. To se může opakovat. Taky už asi nebudeme mít nikdy extrémně levný ruský plyn. Kde se podle vás mohou ceny energií ustálit, kde bude nová rovnováha?

Bohužel musím potvrdit, že jsme postupnou cestou k uhlíkové neutralitě odpojovali a hlavně neudržovali stabilní zdroje. Bude docházet k tomu, že cena bude spíš nestabilní. Podle toho, jak se bude naplňovat predikce výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, odhadujeme, že cena bude mezi 120, 130 až 200 eury. V případě, že se k tomu přidají nepříznivé geopolitické vlivy, může být až 230, 240 eur. Za tyto ceny budeme my obchodníci nakupovat.

Přeložím jen pro běžné spotřebitele, o jaké ceně v ceníku se bavíme. Dnes je u silové elektřiny cenový strop 5000 korun bez daně. V budoucnu budeme vydávat ceníky mezi zhruba 3700 až 4800 korun za megawatthodinu, nejvýš někam k dnešnímu cenovému stropu. To je náš odhad.

Na druhou stranu by ceny neměly eskalovat tak, jako se to stalo minulý rok, kdy jsme v srpnu viděli 900 eur za megawatthodinu. Byť neznám nikoho, kdo by tak draho nakupoval. Mimochodem, kdyby k tomu ještě někdy společný evropský trh mířil, byl by to důvod pro zastavení obchodování na burze.

Myslíte si, že cenu, ke které směřujeme, bude stát muset dál pro spotřebitele regulovat nebo kompenzovat? Bude pro většinu domácností nebo firem únosná bez státní pomoci?

Nebude únosná. My vlastně ještě nemáme zkušenost, jak to na zákazníky dopadá. Až rok 2023 je rokem, kdy domácnosti i firmy zažijí za celých 12 měsíců platbu zastropované ceny nebo ceny lehce nad nebo pod cenovým stropem. Dopad do peněženek domácností nastává přesně v tuto chvíli, protože ceny rostly postupně a podle toho se zvyšovaly zálohy.

Jestli to všechny domácnosti zvládnou? Moje odpověď je „ne“. Příliš se o tom nehovoří, ale nezvládnou to domácnosti, které žijí v domech, které nejsou po rekonstrukci, nejsou zateplené, mají přímotopné vytápění, vytápějí elektřinou. Nemají nebo nejsou schopny si zařídit změnu vytápění, pořídit tepelné čerpadlo nebo řešit fotovoltaiku. Jsou to pro ně příliš vzdálená témata, nejsou schopni třeba kvůli stáří se o to postarat. To bude důležitá skupina zranitelných zákazníků, pro které pravděpodobně regulace ceny bude platit i nadále.

Konec spotových tarifů

Vláda začátkem roku zakázala obchodníkům, aby domácnostem prodávali takzvané spotové tarify. Přesněji – nesmíte je prodávat domácnostem, které nemají speciální měřiče, které odečítají spotřebu po krátkých časových úsecích, tedy takzvané průběhové měření. V této chvíli, kdy cena na burze možná půjde ještě níž, by spotové tarify mohly být výhodné. Před prudkým zdražením klienty chrání cenový strop, ale při poklesu ceny mohou platit méně, než ve standardních tarifech. Ty máte dnes vlastně všichni na úrovni stropu. Jak ten zákaz hodnotíte?

Jsem přesvědčen, že je to naprosto správné.

Není to spíš ochrana vás obchodníků, kteří jste draho nakoupili energie pro zákazníky a kdybyste je měli prodávat za případně nižší burzovní ceny, mohli byste mít problém?

Ne, my máme spotový produkt připravený, je to běžný produkt pro firmy. Ale pro domácnosti jsme ho nikdy neuvedli, protože spotřebitel si musí být velmi dobře vědom toho, o jaký produkt jde. Musí si být vědom, že jsou období, kdy bude platit cenu nižší, typicky přes léto, a období, kdy může platit taky kolem 18 tisíc za megawatthodinu. A to jsme v průběhu minulého roku viděli třeba i 20 tisíc korun.

Ty extrémní ceny ale klient platil, dokud nebyl chráněn cenovým stropem. Letos chráněný je, takže mu to nehrozí.

Ano, v tuto chvíli je chráněn cenovým stropem. Ale do jakého prostředí klient přijde v momentě, kdy cenový strop bude ukončen? Dnes má spotový produkt něco kolem 200 tisíc zákazníků, pouze velmi malá část si ho zvolila sama, sama se pro něj rozhodla. Drtivou většinu těchto zákazníků převedli na tyto produkty dodavatelé, kteří tak řešili svůj vlastní obchodní problém.

To je pravda, ale to bylo právě v době před cenovými stropy.

Přesně tak. Ale já s tím zákazem naprosto souhlasím. Stát je tady taky od toho, aby domácnosti chránil. Kdyby toto rozhodnutí neučinil, cenový strop skončil a nedejbože by ceny z jakýchkoliv důvodů znovu eskalovaly, tak tito zákazníci můžou znovu zaplnit Václavské náměstí. A začnou odčerpávat ohromné peníze, protože stát jim bude muset tak jako tak pomoci. Nemůže je hodit přes palubu jenom proto, že se špatně rozhodli, protože nenastavil adekvátní ochranu.

Jsem příznivcem toho, že v mimořádné tržní situaci nelze sjednávat na nové smlouvy spotové produkty. Ti zákazníci, kteří mají spotový produkt, ho mohou užívat. Ale já jim doporučím, aby si našli jiného dodavatele se standardními produkty. A pak jsou tu domácnosti, které mají třeba fotovoltaiku, ty můžou spotový produkt samozřejmě normálně používat, protože mají průběhové měření.

Na sociálních sítích se ozývá skupina lidí, kteří mají o spotové produkty zájem i s vědomím jejich rizika. Chtěli by, aby jim distributoři namontovali průběhové měřiče. Jenomže ty nejsou k dostání, a pokud ano, tak pro spotřebitele s fotovoltaikou. Údajně je ale možné na standardní elektroměry namontovat relativně levné zařízení, které průběhové měření umožní. Je to pravda?

Klienti si samozřejmě mohou sami o sobě pořídit a instalovat odečítání spotřeby. Ale to bohužel nestačí k tomu, aby si mohli sjednat spotový produkt. Jinak sledování spotřeby samozřejmě doporučuji, stejně tak jako doporučuji změřit spotřebiče v domácnosti a začít se orientovat v dílčích spotřebách, které vám vlastně složí celkovou fakturu. Ale průběhové měření musí namontovat distributor.

Pokud distributoři v tuto chvíli nemají kapacity nebo dostatek měřičů, pojďme požádat Ministerstvo průmyslu, aby je k tomu více motivovalo, popostrčilo. Pokud někdo má zájem o takový produkt, tak to znamená, že je připraven upravovat své chování a svoji spotřebu ve vztahu k ceně. Pojďme jim to umožnit.